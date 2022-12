Buurtsuper aan de Groenezoom weer doelwit van gewapende overvallers

De politie is op zoek naar meerdere mannen die donderdagavond rond 19.30 uur een supermarkt aan de Groenezoom in de Rotterdamse wijk Vreewijk hebben overvallen. De verdachten waren in het bezit van een vuurwapen en een mes.

Het gaat om drie mannen die meteen na de overval zijn weggerend. Ze droegen donkere kleding. Een van hen droeg een broek met drie witte strepen en had een oranje/rode tas bij zich. De buit bestond uit sigaretten en een onbekend geldbedrag. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De supermarkt is het afgelopen jaar meerdere keren overvallen. Zo drongen begin oktober twee mannen met vuurwapens de buurtsuper binnen en gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Op deze bekende plek in Rotterdam komt een compleet nieuwe wijk, dankzij extra miljoenen

