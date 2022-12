Zo glad is het: strooiwagens moeten uitrukken zodat brandweer bij brand kan komen

In een bedrijfspand aan de Satijnbloem in Rotterdam-Terbregge heeft vrijdagochtend kort brand gewoed. De brand brak even na 6.00 uur uit in een afzuigkanaal in de keuken, maar was al snel onder controle.

Door de gladheid lukte het de hulpdiensten niet om direct het pand te bereiken. Zij moesten daarom de gemeente vragen om strooiwagens te sturen. Nadat deze strooiwagens de spekgladde wegen hadden gestrooid, konden de hulpdiensten het pand veilig bereiken. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand precies is ontstaan kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog niet zeggen. Nog een brandweerwagen in de problemen Ook een brandweerwagen in Capelle aan den IJssel had vrijdagochtend moeite met de spekgladde wegen. Onderweg terug naar de kazerne gleed de wagen uit de bocht, in de richting van een aantal geparkeerde auto's. De wagen kwam net tot stilstand voor de auto's, waardoor een botsing uitbleef. "Er paste nog net een deken tussen", aldus de kazerne op Instagram. Omdat het de brandweerlieden niet zelf lukte om de wagen weer goed op weg te krijgen, is de politie met een takel gekomen om te helpen. Niet veel later kon de brandweerwagen daardoor zonder schade weer verder rijden richting de kazerne.

