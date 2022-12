Hoger salaris voor Rotterdamse handhavers moet meer sollicitanten aantrekken

De verantwoordelijke wethouder Vincent Karremans noemt de handhaving een 'belangrijk instrument om de stad veiliger te maken' en zegt 'grote waardering' te hebben voor de Rotterdamse boa's. "Het vak heeft een enorme vlucht genomen. En daarom willen we ze ook beter gaan belonen", zei de wethouder eerder. Hij gaf toen al toe dat ook de krapte op de arbeidsmarkt daar een rol in speelt.

De nachtelijke inzet van boa's in Rotterdam wordt voortgezet. Een pilot om van juli tot oktober op vrijdag- en zaterdagnacht handhavers in te zetten, bleek volgens de wethouder succesvol. De handhavers zijn tot twee uur 's nachts actief en worden ingezet voor bijvoorbeeld overlastovertredingen in de buitenruimte als wildplassen, het nuttigen van alcohol in een verbodsgebied en buitenslapen.