Eindelijk weer knallen bij de Erasmusbrug: het Nationale Vuurwerk is terug

Corona verpestte de afgelopen edities, maar dit jaar gaat het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug gewoon door. Ook in Nesselande en in Hoek van Holland worden shows gehouden.

De organisatie verwacht op Oudejaarsavond grote drukte op de kades rond de Erasmusbrug. Bij eerdere edities stonden er rond de 60.000 mensen langs het water, dit jaar worden dat er misschien wel meer. "Mensen hebben het twee jaar zonder vuurwerkshow moeten doen", zegt Mark Rouwenhorst van het organiserende JMR Event Makers. "Misschien komt er daardoor wel extra veel publiek."

'Bommen' vanaf een ponton

Klokslag twaalf uur gaan de eerste pijlen de lucht in. Het siervuurwerk wordt afgestoken vanaf de brug, de 'bommen' vanaf een ponton. Rolf Sanchez en zijn band treden op, maar zij zijn alleen zichtbaar voor de tv-kijker. Het optreden is wel via een groot scherm te zien op de Boompjes. Het Nationale Vuurwerk, dat 10 minuten duurt, wordt uitgezonden op alle RTL-zenders.

Eerder op de avond, om 19.00 uur, is het Nationale Kinder Vuurwerk. Dat is het best te bezichtigen vanaf de Holland Amerikakade, waar maximaal 7500 mensen terechtkunnen. De tickets voor deze show zijn gratis.

Oh's en ah's zullen ook klinken bij de Zevenhuizerplas in Nesselande en op het strand Hoek van Holland. Tijdens de shows daar zijn de hits van afgelopen jaar te horen.

Duurzaam vuurwerk

Vuurwerkbedrijf Dream Fireworks maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen, waardoor het afval gerecycled kan worden. Ook de kleurstoffen in de pijlen zijn dit jaar minder milieubelastend. De organisatie wil het Nationale Vuurwerk uiteindelijk volledig klimaatneutraal maken.

Dream Fireworks compenseert de CO2-uitstoot door jaarlijks geld te doneren aan Trees for All, een goed doel dat bedrijven en particulieren de kans biedt hun uitstoot af te kopen. Trees for Life steekt het geld in de aanleg van bossen in binnen- en buitenland.