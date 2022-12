14 aanhoudingen in Rotterdam nadat Marokko van Frankrijk verliest, omstander loopt gebroken neus op

De politie heeft woensdagavond na de wedstrijd die Marokko verloor van Frankrijk in totaal veertien mensen gearresteerd in het centrum van Rotterdam, voornamelijk omdat ze met vuurwerk gooiden naar de politie. Dat zegt een politiewoordvoerder. Verder verliep de avond volgens de politie vrij rustig, al liep een omstander wel een gebroken neus op.

Vooral op de West-Kruiskade was het druk. Er waren daar gisteravond veel mensen op de been die de WK-wedstrijd hadden gekeken en nog niet naar huis gingen. Zij blokkeerden de straat, staken vuurwerk af en gooiden enkele stenen naar de politie. Af en toe klonk een harde knal en renden mensen daarvan weg. Ook werd een omstander mishandeld. Het slachtoffer heeft een gebroken neus, meldt de politie.



Buurtvaders en -moeders van Marokkaanse komaf liepen ook gisteravond rond om jongeren in toom te houden. Tegen 23.00 uur vroeg de politie de mensen op straat om naar huis te gaan.





De politie heeft jongeren diverse keren gevraagd te vertrekken. Toen niet iedereen daar gehoor aan gaf, werd de ME ingezet om de groepjes jongeren vanaf de West-Kruiskade te verjagen. Na de inzet van de ME, die overigens geen charges uitvoerde, was het vlak na middernacht weer rustig in het centrum van Rotterdam, aldus de politie.

Frankrijk en Marokko troffen elkaar vanavond tijdens de halve finale van het WK in Quatar. Frankrijk won de wedstrijd met 2-0. In de vijfde minuut maakte Frankrijk de 1-0 voorsprong, in de 79e minuut werd het 2-0.

Na vorige wedstrijden van Marokko braken er relletjes uit in Rotterdam en de andere grote steden. Toch werd er in Rotterdam ook volop feest gevierd.