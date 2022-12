Wethouder opent eerste rookvrije tramhalte in centrum van Rotterdam

De Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (DENK) van Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale inclusie opende woensdagmiddag de eerste rookvrije tramhalte in het centrum van Rotterdam bij de kruising van de Eendrachtsweg met de Witte de Withstraat.

Achbar deed dat samen met de directeur van de RET, Maurice Unck en kinderarts Jasper Been van het Erasmus MC dat daar vlakbij ligt. Been nam eerder al het initiatief om de publieke ruimte voor het ziekenhuis rookvrij te maken. "Dat is voor bijna 50 procent gelukt."

Probleem is dat het weren van rokers uit een publieke plaats zoals tramhalte Museumpark niet kan. Maar dat wil volgens Achbar niet zeggen dat een poging om de tramhalte rookvrij te maken niet effectief kan zijn. "Het gaat erom dat je een roker er op kunt aanspreken als hij of zij bij de tramhalte staat te roken. Je kunt vragen of dat ergens anders kan omdat dit een rookvrije halte is."

Op de stoep voor de halte liggen tegels waarop staat dat het een rookvrije zone is. "Daar kun je de roker dan op wijzen."

Achbar wil dat alle bus- en tramhaltes in de stad uiteindelijk rookvrij worden. "Ik neem nog al eens de bus vanaf Zuidplein. Dan zie je dat mensen daar roken terwijl ze naast kinderen staan. Een keer zag ik iemand roken naast een vrouw met een baby. Die baby ademde de rook ook in. Iedereen weet dat meeroken vanaf een jonge leeftijd schadelijk is voor de gezondheid."

De locatie van de eerste rookvrije tramhalte aan de Eendrachtsweg bij Museumpark is mede gekozen omdat deze dichtbij Rijndam Revalidatie ligt, een onderdeel van het Erasmus MC. Of het net zo'n succes wordt als de rookvrije entree van het Erasmus MC moet blijken. De tramhalte is een anonieme plek tussen twee straten in.

"Dat er minder mensen roken in de zone voor de ingang van het ziekenhuis is ook te danken aan de samenwerking met het Erasmiaans Gymnasium daar tegenover", zegt kinderarts Been. "Die wilden daar ook geen rokers meer."