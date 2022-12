Beelden op het Slavernijmonument zijn plotseling verdwenen

Het Rotterdamse Slavernijmonument in het Rotterdamse Lloydkwartier is plotseling verdwenen. De sokkel staat er nog, maar de beelden zijn nergens te bekennen. Een ongelukkig moment, nu het kabinet op 19 december excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Peggy Wijntuin, initiatiefnemer van het monument, vertelt erover.

Omwonenden maken zich enorm zorgen over het monument.

"Het is heel fijn dat de betrokkenheid er is in de buurt. Dat Rotterdam dit beeld altijd heeft omarmd en haar liefde voor het monument telkens laat zien, waardeer ik."

Waar zijn de beelden gebleven?

"Volgend jaar, in juni 2023, is het precies tien jaar geleden dat het monument bestaat. En we willen dat hij weer mooi gaat stralen. Geen zorgen, er is niets aan de hand. De beelden zijn begin deze maand meegenomen door het Centrum Beeldende Kunst voor onderhoud. Er is wat roest op gekomen de afgelopen jaren."

Het is wel een slechte timing.

"Ach nee, de planning voor het onderhoud was er eerder dan we wisten dat er excuses zouden komen."

Wat gaat de excuses straks betekenen voor het monument?

"Ik hoop dat er gesprekken komen over het slavernijverleden waarbij met geduld en nieuwsgierigheid naar elkaar wordt geluisterd. En dat we die houding blijven tonen. De kennis die dit monument brengt over het slavernijverleden, mogen we niet onderschatten. Het is reden voor scholen om het over de geschiedenis te hebben. Het raakt me vooral dat steeds meer jonge mensen belangstelling tonen. Dit monument gaat niet alleen om het verleden maar ook om het hier en nu. Ik zeg altijd: ik ben híer omdat Nederland dáár was."

Komen de beelden voor 19 december nog terug?

"Dat is lastig te zeggen. Het is de bedoeling dat hij eind van de maand weer op z'n plek komt te staan. Maar de beelden moeten wel eerst gaan glanzen voor onze voorouders, hé!"