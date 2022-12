Bestelbus volledig uitgebrand in Rotterdam-Charlois

Op de Espelo in Rotterdam-Charlois is woensdagochtend een bestelbus volledig uitgebrand. Daarbij ontstonden flinke rookwolken die in de wijde omgeving te zien waren. Bij de brand raakte niemand gewond.

De op de stoep geparkeerde bestelbus vloog rond 11.10 uur in brand. Brandweerlieden waren al snel ter plaatse en hadden het vuur binnen een kwartier geblust. Een woordvoerder van de politie kan nog niks zeggen over de oorzaak van de brand. Omdat er volgens de brandweer sprake was van explosiegevaar, moesten agenten wachten tot de auto geblust was voordat zij dat konden onderzoeken.

