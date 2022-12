Zorgverlener Hellevoetsluis moet stoppen, cliënten verwaarloosd

De toezichthouder heeft dit jaar meerdere controlebezoeken gebracht aan de locatie in Hellevoetsluis, onder meer in februari, juni, september en november. Na elk bezoek kreeg de instelling de opdracht om de zorg te verbeteren, maar die werd juist steeds slechter. Anders Zorgen geeft de cliënten daar de schuld van, zegt de IGJ.

Inspecteurs zagen onder meer dat er geen rookmelders hingen in een algemene ruimte en in twee woonkamers van cliënten. De afvalbak was zo vol dat afval op de grond ernaast lag. Op het aanrecht lagen etensresten, en ook stond er afwas op het aanrecht en in de gootsteen. In de kapotte koelkast stond 'een halflege pot met beschimmelde groenten' en ernaast lagen onverpakte vleeswaren en klontjes boter.