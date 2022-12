Overvallers mogelijk getipt over waardevolle spullen in woning pasgetrouwd en zwanger stel

De beelden van de overval werden vanavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het stel lag te slapen en werd rond 4.00 uur ineens opgeschrikt door veel kabaal. Overvallers hadden hun voordeur ingetrapt en bedreigden de man en vrouw vervolgens met vuurwapens en een koevoet. Het jonge echtpaar stond doodsangsten uit, de vrouw was nog maar net zwanger.

Volgens de politie bleken de daders goed op de hoogte waar zij moesten zoeken. Het stel had nog geld van de bruiloft in huis. Behalve geld wisten de daders ook kostbare horloges en designertassen-, -brillen en -riemen te vinden. De politie denkt daarom dat de mannen zijn getipt. Inmiddels zijn er drie verdachten aangehouden, maar de politie zoekt nog naar één man. De drie verdachten hebben tot nu toe niets over hem willen verklaren.