Snelheidsduivel gepakt bij controle: hij reed ruim 70 kilometer te hard

Een snelheidsduivel heeft het maandagavond wel erg bont gemaakt op de Randweg in Rotterdam. De automobilist reed 122 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen.

De politie hield een verkeerscontrole in Rotterdam-Zuid vanwege klachten van omwonenden. Agenten controleerden bijna vijftig voertuigen die zich allemaal netjes aan de toegestane snelheid hielden, op één na. Deze bestuurder reed ruim 70 kilometer te hard. De officier van justitie bepaalt hoe lang de automobilist zijn rijbewijs kwijt is en hoe hoog de boete wordt die hij krijgt thuisgestuurd. Ook moet de bestuurder mogelijk verplicht deelnemen aan een cursus van het CBR.

