Cobra ontploft in hand 16-jarige Rotterdammer: twee vingers kwijt

Een zestienjarige jongen uit Rotterdam is twee vingers verloren door het afsteken van zwaar vuurwerk. Het ongeluk vond plaats aan het Kooiwalpad in Barendrecht. De jongen stak met vrienden een cobra af die ontplofte in zijn hand.

De politie ontving in december al veel vuurwerkmeldingen. Het gaat dan vooral om jongeren die al zijn begonnen met het afsteken van vuurwerk. Om hoeveel meldingen het precies gaat, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. De politie wil jongeren en ouders nogmaals waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. 'We zijn allemaal jong geweest, maar vuurwerk is geen speelgoed! Laat staan illegaal zwaar vuurwerk', luidt de boodschap. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Daklozen hoeven nacht niet in kou door te brengen, extra slaapplekken ingericht: ‘Ze weten ons goed te vinden’

Daklozen hoeven nacht niet in kou door te brengen, extra slaapplekken ingericht: ‘Ze weten ons goed te vinden’

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen