De hulpdiensten kregen rond 1.10 uur een melding van een brand in Rotterdam-Hillesluis. De brandweer moest de deur forceren om de supermarkt binnen te gaan. Binnen hebben brandweerlieden onder meer het plafond gesloopt om het vuur te kunnen blussen.

Ongeveer twintig bewoners moesten tijdelijk hun woning uit. Vanwege de kou zaten zij eerst in hun auto. Later werden zij in het kantoor van de Stadsmarinier opgevangen.