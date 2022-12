Woning in Rotterdam-Ommoord flink beschadigd door explosie voor de deur

De voorgevel van een woning aan de Struikheide in Rotterdam-Ommoord is in de nacht van zondag op maandag flink beschadigd geraakt door een ontploffing. Er raakte niemand gewond.

Buurtbewoners werden rond 2.15 uur opgeschrikt door een harde knal. De schade aan de woning in groot. De voordeur is zwartgeblakerd en de ruitjes zijn vernield. Door de explosie ontstond ook korte tijd een brand waardoor de hele woning vol rook kwam te staan. De bewoners zouden thuis zijn geweest tijdens de ontploffing, maar niemand is gewond geraakt. De politie doet verder onderzoek.

