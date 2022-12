Provincie gaat samen met bewoners geluidsoverlast van Rotterdam Airport meten

De provincie Zuid-Holland gaat samen met bewoners geluidsmetingen doen bij woningen rondom Rotterdam The Hague Airport.

Komend jaar worden speciale meetsets opgehangen bij woningen rondom het vliegveld. "Rotterdam is als gemeente ingestapt en betaalt een aantal meetsets", laat een woordvoerder van de provincie weten. Ook andere gemeenten kunnen nog meedoen met het zogenoemde citizen science project.

De metingen worden gedaan naast de officiële geluidsberekeningen en metingen, uitgevoerd in opdracht van het Rijk. "Bewoners herkennen zich daar niet altijd in", zegt de woordvoerder. "Met deze aanvullende metingen willen we hen tegemoetkomen." Als de geluidswaarden afwijken van die officiële metingen, gaat de provincie in gesprek met het Rijk.

Ingewikkeld om te meten

Ook wil de provincie beter in beeld krijgen hoe de geluidsoverlast wordt ervaren door omwonenden. "Dat is veel ingewikkelder dan het meten van geluid, omdat iedereen geluid anders beleeft." Zo ervaren inwoners bijvoorbeeld meer hinder als ze geen vertrouwen hebben in die eerder genoemde geluidsberekeningen en -metingen van het Rijk. Met de hulp van een hinderapp kunnen bewoners straks hun ervaring doorgeven. De ervaren overlast wordt vervolgens vergeleken met de gemeten geluidsniveaus.

De provincie hoopt met alle informatie oplossingen te vinden om de hinder van onder andere vliegtuigen te verminderen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar kwamen 69.561 meldingen over vliegtuigoverlast binnen bij milieudienst DCMR. Ruim 12.000 klachten gingen over 'overvliegers' die op weg waren naar een andere luchthaven.