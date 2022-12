Koningsdag in Rotterdam krijgt als thema ‘Wij zijn allen kings & queens

''Wij zijn allen kings & queens.' Dat is het centrale thema van Koningsdag 2023 in Rotterdam.

Volgens de gemeente betekent het thema 'dat iedereen anders, maar bijzonder is', schrijft de gemeente in een persbericht. "Iedereen doet mee, precies zoals iemand is. Rotterdam denkt niet in hokjes en ziet tijdens Koningsdag de mooiste kanten van iedereen." Het thema vormt volgend jaar de rode draad door het hele programma, stelt de gemeente.

Koning Willem-Alexander viert zijn tiende Koningsdag op 27 april volgend jaar in Rotterdam. Het programma is nog niet bekend. Op 10 februari maakt de gemeente de route bekend, op 10 maart wordt op een persconferentie het complete programma voor de dag bekendgemaakt.

Dan wordt ook duidelijk of de koning op de rechter Maasoever blijft, of dat hij ook naar Zuid komt. Dertig jaar geleden, toen Koninginnedag voor het laatst in Rotterdam werd gevierd, deed koningin Beatrix onder meer de Afrikaanderwijk aan.

Het thema is nu dus wel bekend. Na een eerste sessie bleven vorige maand drie kandidaten over. De andere twee waren 'Wereldhaven, wereldburgers' en 'De straat is van iedereen'. De afgelopen weken is online ruim tweeduizend keer gestemd op één van de thema's. 'Wij zijn allen kings & queens' kreeg volgens de gemeente 50 procent van de stemmen, veel meer dan de andere twee. "Met name bij jongeren is dit de favoriet."

De gemeente maakte het thema bekend via een filmpje, waarin burgemeester Aboutaleb een briefje met het uitgekozen thema krijgt aangereikt door Ari Deelder. Aboutaleb maakte het nieuws op 10 oktober bekend. "De koning is volgend jaar tien jaar koning, en dat viert hij in 010", zei hij toen.