Controle van opslag in Moordrecht: drank, lachgas en dieren in slechte omstandigheden aangetroffen

Dat meldt de gemeente Zuidplas. In het overgrote deel van de boxen zat niets geks, maar in enkele werden toch dingen gevonden die niet door de beugel konden, volgens de gemeente.

In een andere box vonden de instanties kleine dieren zoals een vogel in een kooi, weggezet tussen allerlei spullen, en een bijna leeg aquarium met vissen. De omstandigheden waarin de dieren leefden, waren slecht. De dierenpolitie buigt zich over de zaak.

Ook werden lachgas-cilinders aangetroffen die niet waren opgeslagen zoals dat zou moeten en er was op de plek veel lachgas gebruikt. De ODMH heeft dit in onderzoek. In drie units lag een groot aantal flessen sterke drank. Dit is een zaak voor de douane, omdat die het vermoeden heeft dat over de drank geen accijnzen zijn betaald.