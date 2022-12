Wie schoot man in zijn kruis na ruzie over drugs? Niet Capellenaar Xavierno, oordeelt rechtbank

Het slachtoffer was zijn vaste drugsdealer 'Timmy' 100 euro schuldig voor cocaïne die hij 'op de pof' had gekocht. Een ontmoeting in de flat van een vriend van de gebruiker liep op 25 januari uit de hand. Daarbij richtte de verkoper zijn wapen op de 54-jarige en raakte hem in het kruis. De vriend stapte naar eigen zeggen net naar binnen toen het schot werd gelost.