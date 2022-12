Vrouw ramt onder invloed van drugs en alcohol met 162 kilometer per uur vangrail in Rotterdam-Oost

Een vrouw heeft donderdagavond rond 22.00 uur met een snelheid van 162 kilometer per uur een vangrail geramd tijdens een verkeerscontrole van de politie op de Bosdreef in Rotterdam-Oost. Ze was onder invloed van alcohol, cannabis en amfetamine en is aangehouden.

De vrouw raakte niet gewond, hoewel ze met hoge snelheid uit de bocht vloog en tegen de vangrails aankwam. De auto schoof volgens de politie zeker 600 meter door. Door de wrijving vlogen de vonken er vanaf. Opmerkelijk is dat de vrouw er ongeschonden uit gekomen lijkt te zijn. Ze is nagekeken in een ambulance maar was niet gewond. Tijdens de controle van haar papieren bleek dat de auto niet verzekerd was. Ze verklaarde dat ze schrok van de zwaailampen van de politieauto's tijdens de controle op de Bosdreef en dat ze daardoor uit de bocht vloog. De twee honden die ze bij zich had, moeten de nacht doorbrengen bij een kennis.

