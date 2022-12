Politie spreekt moeder van gevonden foetus: 'Geen strafbaar feit'

De Rotterdamse politie heeft inmiddels contact met de moeder van de foetus die gisteravond gevonden is bij Heijplaat. "De achtergrond kennende laten we het voor wat het is", zegt een woordvoerder. "Er is geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek.''

Schoonmakers vonden gisteravond een drijvend bakje in het water, vlak voor de onderzeebootloods bij Heijplaat. Toen zij het openmaakten, vonden ze de foetus en werd de politie gealarmeerd. Die constateerde al snel dat de stoffelijke resten erg klein waren en niet levensvatbaar. In dat geval zijn ouders niet verplicht om het kind te begraven of te cremeren, volgens de Wet op Lijkbezorging. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Raadsleden boycotten kerstdiner: ‘Totaal ongepast nu zoveel mensen het moeilijk hebben’

