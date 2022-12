Drukke ochtendspits in de regio: veel vertragingen op snelwegen rondom Rotterdam

Op de A15 is er tussen Ridderkerk en Europoort in beide richtingen sprake van langzaam rijdend verkeer. Op die snelweg meldt Rijkswaterstaat meerdere ongevallen met personenauto's. De vertraging kan oplopen tot zo'n twintig minuten.

Ook de A16 is het druk. Daar staat het verkeer zo goed als stil tussen afrit Rotterdam-Feijenoord en het Terbregseplein in de richting van Rotterdam. De vertraging is daar opgelopen tot ruim drie kwartier, vanwege een afsluiting van de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland door een ongeval.