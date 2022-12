Rotterdam heeft de duurste: gin van 38.000 euro, en die wordt onthuld in Amsterdam

Hoe je indruk maakt op Amsterdammers? Met een fles Rotterdamse gin van 38.000 euro. Donderdag onthult Van Linschoten Slagers Gin uit Kralingen de duurste gin van Nederland op de Masters Expo in de hoofdstad, de opvolger van de Miljonairsbeurs. Hubert van Linschoten van Slagers Gin kan niet wachten.

Een gin van 38.000 euro, hoe dan?

"Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. We maken vaker speciale edities. Voor het WK hebben we bijvoorbeeld nu een oranje gin. Voor onze tiende batch, de 010, hebben we 250 flessen met een messing etiket laten maken. Omdat we voor het eerst op de Masters Expo staan, wilden we ook iets bijzonders doen. Een gouden etiket, gemaakt door de Rotterdamse goudsmid Derek Nuijens. Maar ja, op zo'n kleine fles, dat staat een beetje lullig. Het werd dus een fles van 4,5 liter, met een 14-karaats gouden label voorzien van diamanten. Met een waarde van 38.000 euro, gelijk de duurste fles gin van Nederland.''

Dat is nog eens een binnenkomer.

"We gaan eens even de show stelen in Amsterdam, laten zien welke stad de echte hoofdstad is. Geintje, het is een ludieke actie. We showen de fles in onze stand, waar bezoekers onze gin kunnen proeven. De fles is te koop. Als het ergens kan, is het daar. En voor 38 euro ook gewoon in de slijterij hoor, dat scheelt.''

Maar 's nachts gaat-ie toch wel in de kluis?

"Jazeker, hij staat overdag ook in een beveiligde vitrine. Nee, anders zou ik niet slapen.''

Wat is Slagers Gin eigenlijk?

"Dat is ook bedacht als ludieke actie voor het 110-jarige bestaan in 2018 van slagerij Van Linschoten. Maar mensen bleven vragen naar de gin. Toen zijn we een aparte onderneming gestart. Het is een Rotterdamse gin met steakkruiden uit de slagerij en ontwikkeld met de Schiedamse distilleerderij Onder de Boompjes. Hij is lekker met een stukje vlees, maar je kan 'm prima los drinken. De schijfjes sinaasappel voor in de gin zijn gerookt in onze eigen slagerij.''