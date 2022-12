Beloning van 15.000 euro voor gouden tip moord op Jaison (30) op het Rotterdamse Tiendplein

De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip over de schutter, die de 30-jarige Jaison Sanches doodschoot op het Tiendplein in het Rotterdamse centrum. De politie hoopt op een doorbraak in het onderzoek naar de moord op het terras op een drukke zaterdagavond 29 oktober.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte die warme herfstavond rustig over de Henegouwerlaan richting Tiendplein wandelt. Met de capuchon van zijn donkere jas over het hoofd getrokken. Het mondkapje verhult een groot deel van zijn gezicht, maar kan niet zijn opvallende wenkbrauwen verbergen. Op het Tiendplein opent hij op het terras direct het vuur en schiet, waarbij alleen het slachtoffer door de kogels wordt geraakt. Om meer getuigen te spreken verstuurde de politie onlangs een sms-bom aan drieduizend personen die in de buurt waren, maar dit heeft nog niet direct naar de schutter geleid. In Opsporing Verzocht is de beloning aangekondigd. Bij een eerdere uitzending werd een beller opgeroepen nogmaals contact op te nemen. De tipgever noemde een naam, maar deze was niet goed te verstaan. De beller hing echter direct op, zodat er geen verduidelijking kon worden gevraagd. Lees ook dit premiumartikel van onze partner Het huisje waar Hennie 30 jaar woonde werd gesloopt: ‘Huilend heb ik staan kijken hoe het geplet werd’

Moeders kunnen hun kindje straks op veilige manier afstaan in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen