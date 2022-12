Celstraf geëist tegen Amsterdammer (17) voor rol in geweldsgolf in Rotterdam en regio

Tegen een zeventienjarige Amsterdammer is dinsdag bij de Rotterdamse kinderrechter 240 dagen waarvan 162 dagen als stok achter de deur geëist voor een explosie in de geweldsgolf die Rotterdam en omgeving afgelopen juli teisterde. De jonge verdachte zou betrokken zijn geweest bij de ontploffing in Gouda.

Deze explosie aan het Margrietplein op 20 juli wordt in verband gebracht met een hele reeks, waaronder ook de recente beschietingen in Krimpen aan den IJssel en Spijkenisse waar op de deur een onheilspellende boodschapverscheen. De explosie in Gouda was het sluitstuk van beschietingen en explosies in een paar dagen tijd op zes adressen, waarvan het grootste deel in Rotterdam.

Direct werd uitvoerig onderzoek gestart, maar de eerste en enige arrestatie van de Amsterdammer werd pas begin november bekendgemaakt. Dit maakte geen einde aan het geweld. Eind november waren dus twee nieuwe beschietingen, wat het onderzoek nieuw leven inblies.

De zaak tegen de minderjarige Amsterdammer vond plaats achter gesloten deuren. Over twee weken is de uitspraak. Het OM eist dus een grote voorwaardelijke straf, die de verdachte alsnog moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat maar ook bijvoorbeeld niet naar school gaat of een avondklok schendt.

Vaak jongeren geronseld

Eerder stelde de politie dat vaak jongeren door criminelen op hangplekken maar ook via sociale media worden geronseld om klusjes op te knappen, van het regelen van een vluchtscooter tot het beschieten van een woning of zelfs een moord.

"Ze hebben geen idee met welke criminelen ze zich inlaten", zei Wietske Straathof, portefeuillehouder jeugd van de Rotterdamse politie, toen. "Ze weten niet wie de opdrachtgever is of wat het verhaal achter het verzoek is. Ze voeren gewoon hun opdracht uit."