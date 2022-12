Rotterdam wil studenten met hoge energiekosten helpen via bijzondere bijstand

De IBB, ofwel individuele bijzondere bijstand, heet het potje dat er eigenlijk is voor mensen met een laag inkomen. Ze kunnen daar een beroep op doen bij onverwachte kosten, zoals voor de aanschaf van een nieuwe wasmachine, kosten voor een advocaat of een verhuizing. Studenten die hun energierekening niet kunnen betalen, kunnen via diezelfde IBB nu ook het verschil met de hoge energiekosten laten verrekenen. In totaal zit in het potje 3,2 miljoen euro, geld dat Rotterdam van het Rijk heeft gekregen.