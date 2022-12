Al bijna 20 jaar dood, maar toch nog uitgenodigd voor enquête

Meerdere overleden personen zijn door Vlaardingen per ongeluk uitgenodigd om een enquête in te vullen. Door een fout bij de gemeente belandden er zo’n 1250 brieven op een verkeerd adres, ook bij kinderen.

Een twitteraar reageerde zondag verbaasd op de brief die haar moeder van Vlaardingen ontving. De vrouw was geselecteerd om deel te nemen aan een 'burgerpeiling' over de dienstverlening van de gemeente, maar is al 18,5 jaar geleden overleden.

Navraag bij Vlaardingen leert dat er 7500 personen tussen de 18 en 85 jaar zijn geselecteerd om deel te nemen aan de enquête. De kandidaten ontvingen eind vorige week een brief. "Maar tot onze grote spijt zijn er, door een fout in de selectie van de adressen, brieven verzonden naar personen die niet in aanmerking komen voor het onderzoek", meldt een woordvoerder van de gemeente. "Het gaat met name om personen die te jong zijn om deel te nemen en in een aantal gevallen om personen die inmiddels zijn overleden."

Volgens de gemeente zijn 'per abuis' de verkeerde datasets gebruikt bij het maken van de selectie, waardoor jongeren en overledenen niet werden uitgesloten. Er zijn zo'n 1250 brieven verkeerd bezorgd, met name in de Oostwijk.

Vlaardingen meldt er 'alles aan te doen' om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Zo stuurt de gemeente de komende dagen een excuusbrief naar de verkeerd geselecteerde adressen en volgt er nog een bericht over de kwestie op de website.

Om ervoor te zorgen dat de burgerpeiling representatief blijft, volgt een nieuwe selectie van geschikte kandidaten voor de enquête.