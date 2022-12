Geparkeerde auto gaat in vlammen op de Graafstroomstraat

Een auto die geparkeerd stond op de Graafstroomstraat in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. Toen de brandweer arriveerde, stond het voertuig al in lichterlaaie. Ook een auto die ernaast stond, is zwaar beschadigd geraakt.

De hulpdiensten kregen rond 4.15 uur een melding van een autobrand. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Ook sloeg het vuur over naar een geparkeerde auto die ernaast stond en een boom. De politie doet onderzoek naar de brand, mogelijk is er sprake van brandstichting. Bij het incident raakte niemand gewond.

Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte

