Stroomstoring in Franciscus Gasthuis na uren verholpen, spoedeisende hulp weer open

De oorzaak van de stroomstoring was het uitvallen van een transformator in het ziekenhuis. Rond 14.00 uur was daarom overgegaan op noodstroom. De storing was even voor 19.00 uur verholpen.

De stroomstoring had geen gevolgen voor de zorg van patiënten. Wel kon op enkele afdelingen de computer niet gebruikt worden. Ook besloot het ziekenhuis om tijdelijk uit voorzorg geen nieuwe patiënten aan te nemen op de spoedeisende hulp. Nieuwe patiënten werden opgevangen op de spoedeisende hulp in andere ziekenhuizen in de regio.



