Voorlichters gaan verkleed als arts de straat op om jongeren attent te maken op helmplicht

Jongerenorganisatie TeamAlert gaat snorfietsers attent maken op de naderende helmplicht die per 1 januari 2023 ingaat. De aftrap van de actie vond vanochtend plaats in het Erasmus MC in Rotterdam.

Voorlichters van TeamAlert zullen deze maand verkleed als artsen langs meerdere steden in Nederland reizen om snorfietsers attent te maken op de helmplicht. Dit doen ze namens onder andere Veilig Verkeer Nederland (VVN), Veiligheid NL, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en een grote groep artsen. De aftrap vond vanochtend plaats in het Erasmus MC. Voorlichters van TeamAlert werden onder meer vergezeld door een kaakchirurg, een spoedeisende hulparts, een traumachirurg en een internist van het ziekenhuis. Dat zijn allemaal artsen die vaak te maken krijgen met de gevolgen van ongelukken met snorfietsen. 800.000 snorfietsers Uit onderzoek blijkt dat de kans op dodelijk hoofdletsel in het verkeer met 71 procent afneemt als snorfietsers een helm dragen. De 800.000 snorfietsers moeten daarom per 1 januari een helm op. Doen ze dat niet, dan mogen ze een boete betalen van 100 euro.

