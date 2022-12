Toch weer Piet-ophef in Rotterdam: ‘In gesprek blijven met mensen die meer tijd nodig hebben’

In de Rotterdamse gemeenteraad woedde de afgelopen weken opnieuw een fel debat over Piet, die bij sommige intochten in de stad nog erg op de Piet van vroeger leek. Wethouder Faouzi Achbar (Denk) baalt van de ophef, maar wil niet te hard oordelen.

Er zijn twee felle debatten geweest, maar u wilde er toch nog iets over kwijt.

"Ja, want ik vind het belangrijk dat we rekening met elkaar blijven houden. En helaas stonden we toch weer tegenover elkaar. Ik zie dat kinderen helemaal gewend zijn aan de situatie, maar sommige oudere Rotterdammers nog niet. En met die mensen wil ik in dialoog blijven."

Vijf jaar geleden is afgesproken hoe Piet er voortaan uitziet in Rotterdam, na jaren discussie. Welke dialoog moet er nog gevoerd worden?

"De één heeft meer tijd nodig dan de ander om te wennen aan de veranderde samenleving. We hebben inderdaad afgesproken: geen egaal donker of zwart geschminkt gezicht, geen afropruik, oorringen en rode lippenstift. Blijkbaar is dat nog niet overal duidelijk. Dus we brengen die afspraken nu nog eens onder de aandacht."

Iedereen kent die afspraken al, zeker de mensen die een Sint-intocht organiseren. Dit was niet per ongeluk.

"Een kleine groep heeft er nog moeite mee, ja. Maar ik zit niet op de lijn om dan de sancties te gaan opleggen, zoals is geopperd in het debat. Samenleven betekent voor mij: rekening met elkaar houden, ook met de mensen die wat meer tijd nodig hebben. Dan heb ik er vertrouwen in dat we dit debat over een tijdje niet meer hoeven te voeren."

Uw collega-wethouder Simons, van Leefbaar Rotterdam, ging woensdag op de foto met diezelfde geschminkte Piet uit Pernis. Wat vond u daarvan?

"Over die foto moet je hem bellen. We staan als college gewoon achter de richtlijn, allemaal. Die foto is voor mij niet interessant. Daar hoef ik niks van te vinden."