Politie tasert agressieve automobiliste, twee agenten gewond

De politie moest de vrouw taseren om haar onder controle te krijgen en aan te houden. "Eenmaal op het bureau was de vrouw weer een stuk rustiger en werkte mee", aldus een politiewoordvoerder. De vrouw is niet gewond geraakt. De agenten hadden blauwe plekken en een aantal schrammen. Het is nog onduidelijk waarom de vrouw zo doordraaide. Ze was volgens de politie niet onder invloed.