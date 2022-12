Katendrecht krijgt er twee woontorens met 500 woningen bij

Katendrecht is een gebied met een rijk verleden. In het begin van de twintigste eeuw ontstond met het graven van de Rijnhaven (1895) en de Maashaven (1905) het schiereiland Katendrecht. Het werd een levendige wijk met veel havenarbeiders. Het stadsdeel was vooral bekend als hoerenbuurt en Chinatown en heeft bij sommige Rotterdammers nog dit imago. Inmiddels is Katendrecht een hippe wijk die veel jonge gezinnen aantrekt, maar de bouwer wil dat de wijk het 'stoere' randje behoudt.

De nieuwbouw is onderdeel van Pols van Katendrecht. De komende jaren komen hier verschillende woonprojecten, winkelstraten en horeca. Het doel van de gemeente Rotterdam is om hier een nieuw stukje stad van te maken.

In de omgeving van het nieuwbouwproject zijn verschillende activiteiten te doen. Het Deliplein staat bekend om zijn restaurants, cafés en terrassen. In een van de oude Fenixloodsen aan het water zit de Fenix Food Factory, een restaurant met verse producten. Naast eten kan je in Katendrecht ook naar het theater (Theater Walhalla) of naar een park (Het Rijnhavenpark). Met de fiets of met de auto is het ongeveer een kwartier naar het stadscentrum van Rotterdam, met het openbaar vervoer ben je zo'n twintig minuten onderweg.