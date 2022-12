Duikers halen man (55) uit water langs Gordelpad in Rotterdam

Een 55-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag uit het water gehaald bij het Gordelpad in Rotterdam-Noord. Toen de politie ter plaatse was, hield een agent de man vast tot er duikers waren om hem eruit te halen. Hoe hij in het water terecht is gekomen, kon een woordvoerder van de politie (nog) niet zeggen. "Om half drie was de man uit het water'', aldus de politiewoordvoerder. ''Hij heeft er dus zeker twintig minuten in gelegen. Zowel politie als brandweer was ter plaatse. Een agent heeft het slachtoffer vastgehouden tot de duikers aanwezig waren.'' De man is 'behoorlijk onderkoeld' naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het incident is nog onbekend, wel meldde de woordvoerder dat de Rotterdammer had gedronken. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook deze premium verhalen van onze partner Oud-hockeyinternational verbouwt panden, tot verdriet van buurt: ‘Zo zonde, alles wordt gestript’

