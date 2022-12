Rotterdamse politie lost waarschuwingsschot om auto te stoppen

In het centrum van Rotterdam hebben agenten in de nacht van vrijdag op zaterdag een waarschuwingsschot gelost om een auto tot stilstand te manen. Dat gebeurde aan de Aert van Nesstraat na een melding dat er een vuurwapen was gezien.

Toen de politie de auto stil wilde zetten, volgden de twee inzittenden niet meteen aanwijzingen op. Zij werden na het waarschuwingsschot alsnog aangehouden. Niemand raakte gewond, meldt de politie op Twitter. Bij doorzoeking van de auto en fouillering werd er uiteindelijk geen vuurwapen aangetroffen. Hierop zijn de mannen weer vrijgelaten. Lees ook deze premium verhalen van onze partner ‘Agressieve’ muggen terroriseren Josephine en haar huisgenoten: ‘Ze houden me wakker’

