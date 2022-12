De schaatsbaan op het dak van de Bijenkorf komt er echt deze winter

Goed nieuws voor schaatsliefhebbers! Vanaf vrijdag 16 december verandert het dak van de Bijenkorf in Rotterdam officieel in een verlichte wintertuin mét een schaatsbaan. Een maand lang kunnen liefhebbers zwieren over het ijs en genieten van een warme chocomel met uitzicht over de stad.

Begin november maakte in Rotterdam bekend dat er plannen waren voor een schaatsbaan op het dak. Echter lag de vergunningsaanvraag nog bij de gemeente en kon de Bijenkorf dus niets anders doen dan wachten. Enkele weken later ontving het luxe warenhuis het verlossende woord: de schaatsbaan mag er komen. Op donderdag 15 december om 17.00 uur wordt de baan officieel geopend door Ronald Luyben, de storemanager van de Bijenkorf Rotterdam, en Armando Troncana, directeur van Zwitserland Toerisme Benelux. Members van de Bijenkorf en een aantal andere genodigden mogen na afloop van de openingsact als eersten onder de sterren schaatsen. De baan is ontworpen voor professionele schaatsers en voorzien van synthetisch ijs, dat eruitziet en aanvoelt als echt ijs, maar waar geen energie en water aan te pas komen.

Naast de schaatsbaan komt een overdekt terras waar hapjes en drankjes geserveerd worden. Alles in Zwitserse wintersferen, om de samenwerking met Zwitserland Toerisme te vieren. Ook de Rotterdamse Dakendagen en het Nederlandse sportmerk voor vrouwen Goldbergh hebben bijgedragen aan dit project. Na de opening is de schaatsbaan dagelijks geopend tot en met 12 januari van 12.30 uur tot de sluitingstijd van de winkel. Toegang tot het dak kost 10 euro voor 45 minuten, inclusief huurschaatsen. Het gebruik van eigen schaatsen is niet toegestaan. Members van de Bijenkorf hebben als eerste toegang tot de kaartverkoop. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte

