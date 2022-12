Medewerker raakt ernstig gewond bij verwijderen palmolie op wegdek A20

Een medewerker van een aannemer is ernstig gewond geraakt bij het verwijderen van palmolie die op de A20 richting Gouda terecht was gekomen. Bij het schoonmaken heeft hij bijtende chemicaliën over zijn been gekregen. De medewerker is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat heeft de medewerker chemische brandwonden aan het ongeval overgehouden. "Naar verwachting mag de medewerker aan het eind van de dag naar huis." Twee rijstroken minder Op de A20 richting Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein zijn vanwege de palmolie twee rijstroken minder beschikbaar. Het asfalt moet worden schoongemaakt, wat langer duurt dan verwacht. In eerste instantie zou de weg om 13.00 uur weer vrij zijn. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat dat moment verlaat naar 16.00 uur. Tot die tijd worden weggebruikers vanaf knooppunt Kethelplein omgeleid via de A4, A15 en A16.

