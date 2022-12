Skoda-inbreker (30) op heterdaad betrapt, mogelijk einde aan reeks autokraken Nesselande

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een auto-inbreker in Rotterdam-Nesselande op heterdaad betrapt, zo is vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om een dertigjarige man uit Hoogezand. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor een hele reeks aan autokraken sinds begin oktober in Nesselande. Telkens waren SKODA's het doelwit.

In de nacht van maandag op dinsdag sloeg de man rond 2.30 uur toe aan de Marius Richtersstraat. Een politieagent merkte dit buiten werktijd op en belde direct de meldkamer. Niet veel later kon de politie de verdachte oppakken. In zijn rugzak werd een radio- en multimediasysteem en inbrekersgereedschap aangetroffen.

Bij de inbraken die sinds oktober plaatsvonden in SKODA's, werd telkens radioapparatuur gestolen.

De man uit Hoogezand is aangehouden en inmiddels verhoord. Hij blijft voorlopig in de cel zitten, want hij had nog 67 dagen celstraf openstaan voor andere strafbare feiten.

Einde aan auto-inbraken

Of de dertigjarige man ook daadwerkelijk voor alle inbraken verantwoordelijk is, moet blijken uit onderzoek. De politie hoopt dat met de aanhouding van de man er een einde komt aan de vele auto-inbraken in Nesselande.