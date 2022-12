Definitief: overal binnen Rotterdamse ring kost parkeren straks geld

Overal binnen de ring in Rotterdam wordt betaald parkeren ingevoerd. In de wijken waar dat nog niet geldt, met name op Zuid, wordt de komende drie jaar betaald parkeren ingevoerd.

De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het collegevoorstel. Medio volgend jaar zal betaald parkeren worden ingevoerd in IJsselmonde, in 2024 in Lombardijen. Bovendien wordt parkeren overal betaald van 9 tot 23 uur (op zondag vanaf 12 uur). Om automobilisten tegemoet te komen, wordt de prijs van de eerste parkeervergunning met 20 procent verlaagd.

Het levert de gemeente in vier jaar tijd 100 miljoen euro op. Maar dat is niet de reden, benadrukte Bart van Drunen (Leefbaar Roterdam). "We repareren het parkeerbeleid van het vorige college. Dat voerde wijk na wijk betaald parkeren in, waardoor steeds een waterbedeffect ontstond."

Onder meer de PvdA is fel tegen. "De gemeentekas wordt gespekt over de rug van de armste bewoners", zei raadslid Richard Moti. "In wijken als Pendrecht is helemaal geen parkeerprobleem. Mensen voelen zich gebruikt als parkeerautomaat." Wethouder Karremans gaat wel kijken of hij een oplossing kan bedenken voor vrijwilligers van sportclubs.