Denk en Leefbaar Rotterdam botsen over Piet en Marokko

Coalitiepartijen Denk en Leefbaar Rotterdam botsten donderdag tot twee keer toe stevig. 'Ik laat me niet wegzetten. Ook niet door m'n eigen coalitiepartner.'

De twee partijen, die sinds juni samen in de coalitie zitten, hadden het de laatste weken al vaker met elkaar aan de stok. Donderdag ging het eerst over de rellen na Marokko-België, waar Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie een debat over wilde.

Ze had het expliciet over Marokkaanse jongeren en dat was tegen het zere been van Denk. "Het zijn Néderlandse jongeren", zei fractievoorzitter Natasha Mohamed-Hoesein. "En u zet ze weg. Waarom? Waar komt uw obsessie met hun achtergrond vandaan? Laten we het over de rellen en de schade hebben. Want dit is xenofoob."

Coenradie: "Heel veel Marokkanen veroordelen dit, en wij lopen hier spastisch te doen over het woord Marokkaans. Ik gebruik dat woord en dat recht heb ik. Ik laat me niet wegzetten. Ook niet door m'n eigen coalitiepartner."

Een paar uur later was het weer raak: toen over de Sinterklaas-intocht in Pernis, waar ouderwetse Pieten te zien waren. Leefbaar is de ophef daarover zat. Raadslid Joey de Waard had wel een verklaring voor de te zwarte pieten: "Sint heeft een Pietentekort, waardoor elke Piet vaker door de schoorsteen moet. Dan krijg je meer roetveegjes." Een dag eerder had Leefbaar-wethouder Robert Simons op Twitter nog geposeerd met diezelfde Piet uit Pernis, ook al tot irritatie van andere partijen.

Denk-raadslid Serkan Soytekin tegen Leefbaar-raadslid De Waard: "Ik hoop dat u morgen realiseert dat racisme niet iets is waar je om kunt lachen." Coalitiegenoot D66 noemde de houding van Leefbaar 'beneden alle peil'.