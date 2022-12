73-jarige vrouw overleden na aanrijding met scooter op de Boszoom

Een 73-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel die woensdagavond op de Boszoom in Rotterdam werd aangereden door een scooter, is overleden. Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Een 56-jarige vrouw uit Rotterdam raakte lichtgewond. De twee voetgangers liepen op het fietspad ten oosten van het Kralingse Bos, toen ze rond 19.35 uur werden geschept door de scooter. Volgens een politiewoordvoerder verklaarde de scooterrijder te zijn verblind door het licht van een tegemoetkomende fietser, waardoor hij de voetgangers over het hoofd zag. De achttienjarige bromfietser uit Zoetermeer is aangehouden en wordt verhoord. Nadat de slachtoffers naar het ziekenhuis waren vervoerd, hebben verkeersongevallenspecialisten van de politie onderzoek gedaan naar het incident. Het fietspad moest tijdelijk worden afgesloten. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumverhaal van onze partner Een week eerder kregen ze Ahoy plat, zondag treden ze op in de kerk van hun vader: ‘Doen we graag voor je’

