Meisje (13) liep weg van huis en werd ‘s nachts verkracht in park

Het meisje is die bewuste dag, 6 januari, van huis weggelopen. Na middernacht zwerft ze op straat in het Rotterdamse centrum. Op de Schiedamse Vest spreekt een man haar rond 1.00 uur 's nachts aan. Hij heeft een rugzak en een fiets bij zich. De man spreekt Engels. Eerst vriendelijk, maar zijn toon wordt al snel dwingend.

Omdat ze bang is dat hij een wapen in zijn rugzak heeft, slaat ze niet op de vlucht of roept om hulp. De man dwingt haar naar het park te lopen, waar hij haar in de Rozentuin verkracht. Opnieuw dwingt hij haar mee te lopen, nu naar de andere kant van het park, richting het Vasteland. Daar stapt hij op zijn fiets en rijdt weg richting Maastunnel.