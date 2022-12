Voetgangers zwaargewond na aanrijding met scooter op de Boszoom in Rotterdam

De andere voetganger is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 19.35 uur op het fietspad ten oosten van het Kralingse Bos. Volgens een politiewoordvoerder verklaarde de scooterrijder te zijn verblind door het licht van een tegemoetkomende fietser, waardoor hij de voetgangers over het hoofd zag. Over de toestand van de opzittende van de scooter is niets bekend.