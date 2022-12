Weer incident in de Kijvelanden: patiënt probeert uitzendkracht oog uit te steken

De Rotterdammer verbleef op een afdeling voor mannen met een licht verstandelijke beperking en was door het Openbaar Ministerie (OM) aangeklaagd voor een poging tot doodslag. Hij zou het vrouwelijke personeelslid door 'met een pen in het ooggebied en in de richting van het voorhoofd te steken' opzettelijk van het leven hebben willen beroven. De vrouw liep amper letsel op, maar een deskundige verklaarde dat er een aanmerkelijk risico is geweest op dodelijk letsel.