Shell-pomp in centrum Rotterdam wordt eerste met alleen laadpalen

Benzine tanken kan binnenkort niet meer in het bekende Shell-tankstation aan het Hofplein in Rotterdam. Dat wordt het eerste Shell-station in Nederland waar alleen nog elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. ,,Dit is de toekomst”, zegt Marc Potma van Shell.

Waarom dit besluit?

"We zitten in een transitiefase: steeds meer mensen rijden al elektrisch en in 2035 worden zelfs alleen nog maar elektrische auto's verkocht. Dat is waar we met elkaar naartoe gaan. Aan die groeiende vraag naar plekken om je auto op te laden, willen we voldoen. En daar is dit een volgende stap in. Het moet een plek worden waar je je auto in een half uurtje kunt opladen en intussen rustig je mail kunt lezen of je socials bijwerken. Het station is nu gesloten, we heropenen het volgende maand in de nieuwe vorm."

Waarom beginnen jullie bij dit station?

"Het is natuurlijk een heel bekend station, ook eentje die in het oog springt. Maar het belangrijkste argument is dat hier nog meerdere Shell-stations in de buurt zijn waar mensen naartoe kunnen. Bij Blijdorp, de Uitweg en op de Maasboulevard, met name. Dus automobilisten die nog gewoon tanken, kunnen we hier vlakbij goed bedienen. Dat maakt het tot een goede plek. Het is geen experiment in de zin dat we misschien nog teruggaan, want dit is de toekomst. Maar we gaan natuurlijk wel goed kijken hoe het gaat, en waar we nog van kunnen leren."

Blijft het hier voorlopig bij?

"Nee, dit is wel de eerste, maar we gaan in de komende jaren meer stations volledig voor elektrisch opladen inrichten. We werken ook steeds meer toe naar plekken aan de rand van de stad waar je je auto kunt achterlaten, die langzaam kunt laten opladen en intussen met een elektrische deelscooter de stad in kunt rijden."