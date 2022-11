Minister: ‘Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel volgend jaar niet tegelijk dicht’

De A29, de belangrijkste verbinding tussen Zeeland/Bergen op Zoom en Rotterdam, moet volgend jaar flink op de schop. De Haringvlietbrug, die in slechte staat verkeert, wordt opgeknapt. Daarvoor gaat de snelweg zeven weken dicht, volgens planning van 9 juni tot en met 28 juli. Een week later moet de renovatie van de Heinenoordtunnel beginnen. Die is daarvoor van 5 tot en met 28 augustus afgesloten.