Rotterdams restaurant Rotonde wint nog een prijs voor duurzaamheid

Het Rotterdamse restaurant Rotonde is voor de tweede keer in korte tijd in de prijzen gevallen. De eigenaren mochten een Entree Award mee naar huis nemen. Ze wonnen in de categorie Best New Green Fine Dining.

Op de kaart staan veel vegetarische en vegan gerechten. De groenten die daarbij worden gebruikt, worden door de eigenaren Roy Lammers, Jord Coree en Birk Heijkants zelf opgehaald bij telers in de buurt van de stad. Dat de drie rekening houden met duurzaamheid, viel in de smaak bij de jury van de Entree Awards. Nederlandse bossen 'Rotonde support kleinschalige, duurzame bedrijven door voornamelijk bij hen hun producten af te nemen. Zo komt het hout waarop gestookt wordt uit de Nederlandse bossen. De hitte van het vuur verwarmt de zaak, waardoor de verwarming nauwelijks aan hoeft, wat gas bespaart. Het staal en de meubels, gebruikt voor de inrichting, zijn tweedehands en de bar is gebouwd met onderdelen van oud witgoed. Er zijn hier geen dogma's over duurzaamheid, maar overal is goed over nagedacht. Knap gedaan!', is te lezen in het juryrapport. In september wist het restaurant aan de Goudsesingel de Falco Eleonora Award in de wacht te slepen voor meest onderscheidende plek voor duurzaam eten en drinken. Rotterdam Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Rotterdam Blijf met meldingen op de hoogte Lees ook dit premiumartikel van onze partner Buurman verdacht van moord op Danny (41) uit Zuidland: ‘Ik heb hem nog bij het lint gezien’

