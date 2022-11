Portiek beschadigd door ontploffing in Rotterdam-West

De portiek van een flat aan de Allard Piersonstraat in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag beschadigd geraakt door een explosief. Er raakte niemand gewond.

