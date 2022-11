Mobiele Eenheid ingezet bij bezetting Erasmus Universiteit: actievoerders opgepakt

"Rond 19.00 uur werden zij verzocht om te vertrekken. Hun punt was gemaakt", meldt een woordvoerder van de politie. "Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, hebben wij op verzoek van de universiteit gevraagd of de actievoerders er een eind aan willen maken."

Een grote groep actievoerders is daarop vertrokken, meldt de woordvoerder. "Maar zo'n tien mensen hebben geweigerd en bleven binnen. Toen is de politie ook naar binnen gegaan." De overgebleven groep is aangehouden voor 'lokaal vredebreuk', aldus de woordvoerder. Op beelden is ook te zien dat een groep ME'ers de actievoerders afvoert. Volgens de politie is de sfeer verder 'rustig' en 'gemoedelijk'.