Capellenaar (19) aangehouden voor intimidaties bij Surinaamse restaurants in onder andere Rotterdam

De Hoefkade in Den Haag werd maandagochtend vroeg afgesloten vanwege de vondst van het verdachte pakketje. Op straat was een kartonnen doos te zien en een zwart voorwerp waar een lang snoer uitstak. Een medewerker van de EOD deed onderzoek in een beschermend pak en heeft het pakketje veiliggesteld.

In de omgeving werd de negentienjarige uit Capelle aan den IJssel aangehouden. "We doen op dit moment onderzoek naar zijn betrokkenheid bij het incident", laat een woordvoerder van de Rotterdamse politie weten.

Het verdachte pakket werd geplaatst voor de gevel van Lobi BBQ, een Surinaams restaurant met meerdere vestigingen in Nederland. Restaurants van deze keten zijn afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, met een vuurwapen beschoten in Dordrecht en Rotterdam. Eerder die nacht werd bij de vestiging in Dordrecht ook een verdacht pakket gevonden. In dit pakket zaten daadwerkelijk explosieven en die zijn naar een veilige plek gebracht om tot ontploffing te brengen.