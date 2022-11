Studenten demonstreren in Erasmus Universiteit tegen fossiele industrie

De studenten hebben zich in het Sanders gebouw van de Erasmus Universiteit verzameld. Het gaat om mensen van onder andere de EUR, Willem de Kooning, Codarts en Hogeschool Rotterdam, waarvan met name rechtenstudenten.

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit geeft in een reactie aan 'begrip te hebben voor de beweegredenen van de groep' en is daarom van plan om de dialoog aan te gaan. "De universiteit neemt haar verantwoordelijkheid op dat vlak en is al langere tijd actief bezig om duurzaamheid in alle lagen van de organisatie te implementeren, door middel van diverse initiatieven. We hopen dat de actievoerders tot een open dialoog bereid zijn en dat onderwijs en onderzoek op de campus niet gehinderd zullen worden", aldus Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit.